Пятилетнюю девочку без верхней одежды нашли на улице Великого Новгорода

Маленького ребенка без верхней одежды и без сопровождения взрослых обнаружили на улице в Великом Новгороде. Об этом сообщила прокуратура Новгородской области.

«Вблизи одного из домов на улице Щусева в Великом Новгороде обнаружена девочка четырех-пяти лет без верхней одежды. При этом родителей рядом с ребенком не было», — написала пресс-служба в телеграм-канале.

До выяснения обстоятельств произошедшего девочку направили в областную больницу. Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей.

В Татарстане катание на несанкционированной горке привело к гибели двух детей. Один из мальчиков провалился в открытый канализационный люк, второй при попытке вытащить приятеля упал колодец. В результате оба школьника погибли.