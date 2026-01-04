Тела двух школьников нашли в открытом колодце в Татарстане

Катание на несанкционированной горке рядом с открытым канализационным колодцем привело к гибели двух школьников из города Менделеевска в Татарстане. Как сообщила пресс-служба регионального СК, тела детей нашли в воскресенье, 4 января.

По предварительным данным, сначала в открытый люк провалился один мальчик, второй при попытке вытащить приятеля упал вниз. В результате оба школьника погибли.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Криминалисты приступили к установлению всех обстоятельств гибели детей, а также к проверке ответственных лиц, оставивших люк открытым.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что рядом с колодцем находилась несанкционированная детская горка. Ведомство объявило, что взяло под контроль ход расследования, а также начало проверку властей муниципалитета, которые не приняли меры по устранению аттракциона, и организаций, обслуживающих коммунальные сети города.

Также сотрудники прокуратуры проверят работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

В минувшую субботу, 3 января, воронежские спасатели достали из замерзшей реки Усмани тела двух мальчиков семи и восьми лет. В областном СК заявили, что, по предварительным данным, дети провалились под лед и утонули. Точные причины их смерти установит назначенная в рамках уголовного дела судебно-медицинская экспертиза.