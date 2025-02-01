Пятилетняя девочка впала в кому во время маникюра в Британии

В Великобритании пятилетняя девочка потеряла сознание и перестала дышать, когда мама делала ей маникюр. Позже ребенок впал в кому, сообщило Liverpool Echo.

Девочку доставили в госпиталь, где ее ввели в медикаментозную кому. Пациентке провели компьютерную томографию, чтобы понять, какие органы были затронуты. Выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.

В итоге девочка провела девять дней в реанимации. После повторной остановки сердца врачи оставили ее под наблюдением еще на 30 дней.

У ребенка выявили редкое заболевание — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию, которое приводит к нарушению сердечного ритма.

Девочке установили устройство для мониторинга работы сердца. Сейчас ее состояние улучшилось и она проходит восстановление в кругу семьи.

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