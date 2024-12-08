Четыре школьницы отравились неизвестным веществом в Краснодаре

Прокуратура: в Краснодаре четыре девушки отравились и попали в реанимацию

Четыре девушки-подростка с отравлением доставили в больницу в тяжелом состоянии в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, школьницы, в возрасте от 14 до 16 лет, отравились неизвестным веществом. Три из них учатся в одном образовательном учреждении.

«В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице, из жизни ничего не угрожает», — отметили в прокуратуре.

В МВД по Краснодарскому краю уточнили, что девушкам понадобилась помощь на улице Агрохимической и имени Сергея Есенина. Одна из них находилась в бессознательном состоянии.

До происшествия школьницы гуляли вместе. Все девочки воспитываются в благополучных семьях и не состоят на учете. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Екатеринбурге на улице нашли без сознания двух 16-летних девушек. Выяснилось, что они отравились сильнодействующими лекарствами.