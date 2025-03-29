Пятилетняя девочка утонула на севере Москвы

Пятилетняя девочка утонула в водоеме на Новосходненскоем шоссе в Москве. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила дежурному в 20:13. На месте работали три бригады скорой помощи и полиция.

По данным столичной прокуратуры, пятилетняя девочка упала в водоем, который находится рядом с частным домом. Родители в то время были в гостях у хозяев дома. Ребенок вышел на улицу без присмотра взрослых. В какой-то момент она упала в воду и не смогла самостоятельно выбраться на берег.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Головинской межрайонной прокуратуры.

Ранее в пруду в Щербинке обнаружили тела двух детей. Семилетняя девочка и восьмилетний мальчик провалились под лед и утонули.