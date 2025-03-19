Двое детей утонули в пруду в Щербинке
Источник 360.ru: в Щербинке в пруду нашли тела девочки и мальчика
Местные жители обнаружили в пруду в районе Щербинка тела семилетней девочки и восьмилетнего мальчика. Предварительно, дети провалились под лед и утонули. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Детей нашли в водоеме, расположенном по улице Космонавтов.
«Прибыли на место, пожарный пруд с полыньей. Достали тела двух детей», — отметил собеседник 360.ru.
По данным столичной прокуратуры, следов насильственной смерти детей не обнаружили.
«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — подчеркнули в пресс-службе.
Установление всех обстоятельств и ход процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
Ранее местный житель обнаружил труп в реке Сетунь в московском районе Раменки. Мужчина заметил торчащую из воды одежду и позвонил в экстренные службы. Спасатели достали тело из реки.