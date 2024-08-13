Пятилетнему ребенку в Москве зажало руку в соковыжималке

Источник 360.ru: ребенок пострадал в Москве, засунув руку в соковыжималку

Фото: РИА «Новости»

В Москве пятилетний ребенок пострадал после того, как засунул руку в соковыжималку. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на улице Академика Виноградова, на место выехали медики. При каких обстоятельствах ребенок устроил опасный эксперимент, сейчас неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге мальчик скончался после катания на самокате. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и гематому головного мозга.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте