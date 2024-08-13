Пятилетнему ребенку в Москве зажало руку в соковыжималке

Источник 360.ru: ребенок пострадал в Москве, засунув руку в соковыжималку

В Москве пятилетний ребенок пострадал после того, как засунул руку в соковыжималку. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на улице Академика Виноградова, на место выехали медики. При каких обстоятельствах ребенок устроил опасный эксперимент, сейчас неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге мальчик скончался после катания на самокате. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и гематому головного мозга.