Мальчик умер после езды на самокате в Петербурге

47news: получившего травмы на самокате мальчика не спасли в Петербурге

Фото: Freepik

В Петербурге скончался мальчик, который получил тяжелые травмы при прогулке на самокате. Об этом сообщило 47news.

По данным издания, петербургские врачи месяц пытались спасти жизнь 11-летнего ребенка. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с обширной гематомой головного мозга.

Серьезные травмы мальчик получил 15 июля на Набережной улице в поселке Дубровка, когда катался там на самокате. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина за рулем иномарки сбила 10-летнего школьника на проспекте Ленина в Кронштадте. Ребенок пересекал проезжую часть с самокатом. Пострадавшего госпитализировали.

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