Пятилетней девочке раздробило ногу на эскалаторе в метро Петербурга

В метро Санкт-Петербурга пятилетняя девочка получила тяжелую травму ноги на эскалаторе станции «Лиговский проспект». Об этом сообщили в сообщили в Петербургском СК .

Ее нога в резиновом сапоге застряла между лестничным полотном и балюстрадой. Ребенка доставили в больницу, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Как уточнили в Педиатрическом университете, куда девочку привезла скорая помощь, врачи экстренно провели операцию. У ребенка диагностировали перелом головки плюсневой кости со смещением. Девочке совместили переломанные кости и выполнили металлостеосинтез. После операции она получает антибактериальную терапию, назначены перевязки и иммобилизация. Врачи оценивают ее состояние как стабильное и дают оптимистичный прогноз.

Ранее в Екатеринбурге в торговом центре маленькому ребенку эскалатором оторвало часть руки.