«Крики были, все сбежались»: ребенку оторвало руку в ТЦ на Урале, подробности ЧП

Вечером 19 августа в торговом центре «Ботаника Молл» на улице Академика Шварца в Екатеринбурге маленькому ребенку эскалатором оторвало часть руки. Фармацевт, которая оказалась на месте ЧП, рассказала E1.RU , как мальчику оказывали первую помощь.

«Крики были, все сбежались, я подошла, у ребенка лучевая кость торчит, вторая часть руки застряла в эскалаторе, я принесла жгут, бинты. Мужчина перебинтовал, и мы ждали скорую. Скорая приехала, взяла холод. Ребенок был в сознании», — сообщила она.

Женщина с двумя детьми спускалась по эскалатору, когда руку ее младшего сына, находившегося в коляске, затянуло в механизм. По словам очевидцев, мальчику оторвало часть руки. На помощь поспешили несколько человек. Одни наложили жгут, другие старались успокоить мать.

«Очевидцы, ставшие невольными свидетелями этой жуткой трагедии, рассказали в дежурную часть ОП-12 УМВД России по городу Екатеринбургу о случившемся в 19:50. Скорая помощь прибыла на место ЧП через семь минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга», — прокомментировал ЧП начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Следственный отдел СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи, полицейские и контролирующие органы выясняют все детали. Они допрашивают свидетелей, руководство и работников торгового центра. Изучают документы по обслуживанию эскалатора. Также устанавливают степень тяжести травмы ребенка.

Ранее трехлетнему ребенку зажало руку на эскалаторе в метро Петербурга. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев. Пострадавшему провели операцию.