Пятилетнего ребенка укусил клещ-шатун в Томской области

В Томской области клещ, проснувшийся из-за аномально теплой погоды, укусил пятилетнего мальчика из деревни Воронино. Об этом сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ присосался к ребенку 10 января.

«Родители сдали клеща на исследование в лабораторию. Инфекций у паукообразного не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Сейчас мальчик находится под медицинским наблюдением.

Энтомологи предположили, что раннему пробуждению иксодового клеща поспособствовала аномально теплая погода, которая установилась в новогодние праздники. По их мнению, это мог быть единичный случай выход из диапаузы, или «зимовки».

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей заканчивается с установлением снежного покрова, но нужно быть бдительными, так как при первых плюсовых температурах членистоногие могут проснуться.

Ранее биолог Вадим Марьинский рассказал, что в перьевых подушках размножаются пылевые клещи, поэтому их необходимо регулярно обновлять.