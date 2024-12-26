Биолог Марьинский сообщил, что перьевые подушки могут стать причиной аллергии

По словам эксперта, это поможет предотвратить размножение пылевых клещей.

«Есть отдельная группа клещей — пылевые клещи, которые обитают в домашней пыли и питаются частичками отмершей кожи людей. Сами по себе они не приносят вреда, но их продукты жизнедеятельности могут вызывать аллергию», — сообщил биолог.

Особенное внимание стоит уделить подушкам для сна, наполненным перьями или птичьим пухом. Пух может служить питательной средой для пылевых клещей. Учитывая, что ночью дыхательные пути человека находятся близко к подушке, это может вызвать серьезные аллергические реакции, добавил RT.