Пятиклассница из Мытищ пожаловалась на нападение квадробера с когтями-лезвиями

Shot: в Мытищах школьница пожаловалась на нападение квадроберши в туалете

Ученица пятого класса из Мытищ заявила о нападении квадроберши в школьном туалете. Девочка пожаловалась, что одноклассница выпустила когти-лезвия, сообщил Telegram-канал Shot .

Мама пострадавшей распространила в социальных сетях историю о нападении на ее дочь. По словам родительницы, квадроберша в маске кошки приделала к лапе лезвия и попросила ввести «закон про квадроберов в общественных местах».

В школьном медпункте у пятиклассницы действительно обнаружили царапины на руках. Директор учебного заведения заявила, что ученица сама где-то поранилась, а историю с квадробером, скорее всего, придумала. Педагоги назвали девочку любительницей пофантазировать.

Ранее депутаты начали работать над законопроектом, цель которого — контроль над квадробингом. Субкультура не приносит пользы детям и обществу, заявил зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов.