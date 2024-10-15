Госдума займется разработкой проекта по контролю за квадроберами

Российские парламентарии начали работать над законопроектом, целью которого станет контроль над квадробингом. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов.

Он отметил, что субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. По его мнению, подрастающее поколение может занять себя «кучей других способов».

«Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», — добавил Майданов.

Депутаты подготовят инициативу, которая поможет контролировать связанную с США субкультуру на законодательном уровне. Парламентарий подчеркнул, что возникают случаи, когда уподобление животным переходит все разумные границы, и с этим необходимо бороться. В качестве примера он привел родителей, выгуливающих своего ребенка на поводке. Также Майданов напомнил, что квадробинг появился в США — от связанного с ЛГБТ* сообщества фурри.

Ранее о вреде новой субкультуры рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*.