Пятиклассник внезапно умер в красноярской школе

СК начал проверку после смерти ученика 5-го класса в красноярской школе

В понедельник, 21 апреля, в одной из школ города Красноярска скончался 12-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, во время перемены 12-летний ученик пятого класса потерял сознание. Прибывшие в учебное заведение сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели подростка. При внешнем осмотре видимых телесных повреждений у школьника не обнаружили.

Правоохранители назначили судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину смерти мальчика. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

В декабре 14-летний восьмиклассник умер в школе в Бурятии. СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».