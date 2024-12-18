Восьмиклассник умер в школе в Бурятии

Shot: на уроке в школе в Бурятии умер ученик восьмого класса

Ученик восьмого класса скончался прямо на уроке в школе в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, ЧП произошло в Нижне-Иволгинской средней школе на уроке физики. Подростку внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Около часа врачи пытались привести 14-летнего юношу в сознание, но их усилия оказались тщетными.

Физика была четвертым уроком за день, всего в расписании их было семь. Перед ней у класса была физкультура, в четверг подросток должен был участвовать в соревнованиях по баскетболу.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители проверяют информацию о наличии болезней и состоянии здоровья погибшего.

Ранее школьник умер у дверей компьютерного клуба в Челябинске. Рядом с его телом обнаружили два баллона бытового газа.