Пятерых пострадавших госпитализировали с места взрыва в Армении
Минздрав: в Армении пять человек госпитализировали из-за взрыва на заправке
Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван — Севан близ города Абовян. Их госпитализировали, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
«В результате взрыва на автотрассе Ереван — Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы», — заявили в ведомстве.
Это пока предварительная информация. Данные еще будут уточняться.
Сейчас на месте взрыва работают свыше десятка пожарных расчетов, которые координирует глава Спасательной службы.
По информации местного Telegram-канала Armenia Today, число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, достигло 12. Кроме того, на место ЧП направляются новые расчеты спасателей.
Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил о взрыве на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян. На место сразу же выдвинулись пожарные.