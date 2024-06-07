Пятерых пострадавших госпитализировали с места взрыва в Армении

Минздрав: в Армении пять человек госпитализировали из-за взрыва на заправке

Фото: Freepik

Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван — Севан близ города Абовян. Их госпитализировали, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«В результате взрыва на автотрассе Ереван — Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Это пока предварительная информация. Данные еще будут уточняться.

Сейчас на месте взрыва работают свыше десятка пожарных расчетов, которые координирует глава Спасательной службы.

По информации местного Telegram-канала Armenia Today, число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, достигло 12. Кроме того, на место ЧП направляются новые расчеты спасателей.

Ранее пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил о взрыве на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян. На место сразу же выдвинулись пожарные.

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