Пятеро второклассников отравились крысиным ядом в школе Приморья

Пять учеников школы Приморья отравились средством для отравы грызунов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отравление произошло в средней общеобразовательной школе в селе Покровка Приморского края. Сотрудники школы рассыпали под трубой отопления в одном из кабинетов средство для уничтожения мышей. Во время перемены второклассники контактировали с этим химическим веществом. После этого детям потребовалась медицинская помощь. Школьников госпитализировали с признаками отравления.

Прокуратура Октябрьского района проводит проверку по факту случившегося. В местном СК добавили, что следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося и допросили директора школы.

Ранее постояльцы лечебного санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края пожаловались на массовое отравление. Симптомы острой кишечной инфекции зафиксировали у 33 взрослых отдыхающих оздоровительного учреждения. У первых пяти обследованных обнаружили норовирус. Работу санатория приостановили.