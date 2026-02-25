Шаурма подорожает в России в 2026 году

В 2026 году в России продолжит дорожать шаурма из-за роста себестоимости и налоговой нагрузки. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель гендиректора по развитию сети СВШ Владимир Балясников.

По его словам, в 2025-м цены на шаурму выросли на 18-22%. Стоимость одной порции достигла 260-270 рублей.

«Это прямой отклик на удорожание сырья: курица выросла в цене примерно на 25%, говядина — на 30%, лаваш — на 15%. Плюс рост коммунальных услуг в среднем на 12%», — сказал Балясников.

В нынешнем году цены продолжат расти. Ожидается, что к текущей стоимости продукта добавится еще 15-20%, в этом случае шаурма будет стоить уже 300-320 рублей.

