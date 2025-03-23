23 марта 2025 11:11 «Смирись с тем, что ты форшмак». Банда подростков довела сверстника до суицида в Калмыкии 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Происшествия

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Подростки в Калмыкии избили сверстника, сняли все на видео и выложили в Сеть. Мальчик совершил самоубийство. Местные жители пожаловались, что банда школьников, издевавшихся над ребенком, держит в страхе весь поселок. Подробности — в материале 360.ru.

Издевательства над подростком в Калмыкии: что известно Жертвой стал 14-летний подросток из села Садового — он был тихим и спокойным мальчиком, участвовал в олимпиадах, его воспитанием занимались сестра и мама. Школьника не стало 10 марта. В ночь с 8 на 9 число мама мальчика была на работе, в это время подростка избили у ворот собственного дома. Он пригласил в гости девушку и друга. Школьница не предупредила семью, куда пошла, и ее родственники забили тревогу. На поиски вызвались несколько подростков. Они пришли к дому сверстника, позвали его на улицу и жестоко избили. В юношу плевали, на него мочились и вытирали об него ноги. Происходящее сняли на видео, которое попало в Сеть. «Кем ты себя считаешь? Ты ответственность брал на себя, что ты девочку брал туда-сюда погулять, домой к себе на ночевку? Ее мама, папа, сестра ищут, ты почему не сказал? Ты, когда шел, что мне сказал? Что ты терпила?» — сказал пострадавшему один их нападавших.

Фото: РИА «Новости»

Подросток покончил жизнь самоубийством На следующий день потерпевший мальчик снова встретился с одним из обидчиков — на этот раз уже в школе. Подростка опустили головой в унитаз и заставили целовать обувь нападавших, сообщила «Газета.ru». Мальчик сказал другу, что хочет покончить с собой, так как его все теперь будут унижать. «Одноклассница написала ему: „Смирись с тем, что ты форшмак“. Что значит, что он опозорен», — рассказала сестра жертвы. После возвращения из школы мальчик наложил на себя руки. Ребенок никогда не жаловался на проблемы в школе, заверила его мать.

Видимо, все держал в себе, ничего мне не рассказывал. Может, они его пугали, что расскажешь маме, мы тебя убьем. Не зря говорят, что нельзя о таком молчать, всегда надо рассказывать, делиться с родными. мать подростка

Делом заинтересовался СК На резонансное дело обратил внимание председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования у главы республиканского управления СК. Родные подростка уверены, что именно сверстники довели ребенка до самоубийства. Мать и сестра записали обращение с требованием привлечь причастных к ответственности. «Моего двоюродного брата довели до суицида унижением, травлей, избиением, оскорблением. Все это снимали, но после случившегося все видео из интернета были удалены. Есть фрагмент неполного видео, прислал мне неравнодушный человек. В действиях правоохранительных органов мы сомневаемся, так как выписку о смерти выдали без времени смерти», — сказала родственница покойного. Сестра добавила, что мучители целенаправленно пришли к жертве, чтобы поиздеваться, снять на видео и распространить ролик с целью унизить ребенка. Мать в свою очередь подчеркнула, что мальчика опозорили на всю страну.

Фото: РИА «Новости»

Держали в страхе все село Подростки, издевавшиеся над жертвой, давно вели себя агрессивно и держали в страхе односельчан, рассказали «Известиям» местные жители. Через несколько дней после того, как подросток совершил суицид, пропал один из участников избиения. Его ищут волонтеры и правоохранители. Мать школьника считает, что его решили выставить виноватым в случившемся. «Есть наказание за действие и за бездействие. Он считал себя безумно виноватым, что не защитил избитого. Он мне сказал: „Мам, мне надо было лечь на него и закрыть“», — поделилась женщина. По ее словам, родители обсудили с сыном произошедшее, но теперь никто не знает, где он.

Фото: Медиасток.рф

Что ждет виновных Администрация Сарпинского района в соцсетях назвала сообщения о травле фейком. «Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии Константин Антохов разъяснил ситуацию: „Ни в одном из них мы не видим признаков буллинга“», — следует из заключения чиновников от 19 марта. Но уже на следующий день появилось заявление о том, что в рамках расследования дела по факту смерти подростка следователи проведут в Садовом выездной прием «по сообщениям о фактах буллинга в образовательных учреждениях». По статье УК о доведении до суицида подросткам, достигшим 14-ти лет, может грозить до 15 лет лишения свободы. Не исключено, что родителей предполагаемых преступников привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.