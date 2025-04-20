Пятеро детей стали жертвами пожара в Астрахани

В Астрахани произошел пожар в частном доме. Пятеро детей погибли, сообщила пресс-служа ГСУ СК России по Астраханской области.

Возгорание началось в 02:00 по местному времени (01:00 по московскому) на улице Ольховской в Кировском районе города.

«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре», — заявили в СК.

Позже следователи сообщили об обнаружении тела пятого ребенка. Погибшим было от четырех до 11 лет, их матери не оказалось дома.

Накануне пожар произошел в квартире в Гагаринском районе Москвы. Причиной возгорания стала оставленная на подоконнике свеча. В момент пожара хозяев не было дома, спасателей вызвали соседи.