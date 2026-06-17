Пять возгораний зафиксировали в Пензенской области за минувшие сутки
За минувшие сутки в Пензенской области зафиксировали пять возгораний. Подробнее о них рассказала «Пенза-пресс».
В селе Чунаки Малосердобинского района сгорела хозяйственная постройка площадью 40 м². В селе Проказна Бессоновского района огонь уничтожил зерно на площади 20 м² в здании зернохранилища.
В Кузнецке в металлической хозпостройке выгорели помещения на площади 4 м². Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В селе Танеевка Лунинского района горела сухая трава на площади 1 га.
В селе Суляевка Лопатинского района сгорели хозяйственные постройки у трех домовладений общей площадью 500 м². Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, использовать только исправное печное, газовое и электрооборудование. В случае пожара следует звонить по номеру 01.