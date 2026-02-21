Пять водолазов и два спасателя начали извлекать тела погибших на Байкале туристов

Два спасателя и пять водолазов извлекают тела погибших на Байкале туристов из КНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России работают на месте, где вчера под лед провалился автомобиль», — уточнили в министерстве.

Поисковые работы начались 21 февраля. На месте ЧП поднялся сильный ветер: порывы достигают 21 метра в секунду.

УАЗ затонул, когда попал в ледовый разлом шириной три метра, глубина трещины — 18 метров. Всего в автомобиле находились девять человек, в том числе туристы из Китая. Следователи установили личности восьми погибших.