Пять туристов пострадали в аварии с автобусом в Алтайском крае

В Смоленском районе Алтайского края 5 января произошла авария с автобусом, перевозившим туристов. Пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Неподалеку от села Новотырышкино водитель туристического микроавтобуса, в котором находились 18 человек, не справился с управлением и врезался в столб. Пять человек госпитализировали в Белокурихинскую городскую больницу.

Среди пострадавших есть малолетний ребенок, рассказала РИА «Новости» помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Ему также потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура Алтайского края начала проверку исполнения законодательства при оказании услуг гражданам. Кроме того, специалисты надзорного органа оценят состояние дорожного полотна при эксплуатации в зимний период.

Ранее в Карелии перевернулся автобус с 43 туристами из разных регионов страны. Пострадали 14 человек, с травмами различной степени тяжести их увезли в больницы.