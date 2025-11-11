Пять подростков из Москвы смешали пиво с транквилизаторами и попали в больницу

В Москве подростки решили выпить алкоголь, добавив в него транквилизаторы. В результате в больнице оказались пятеро школьников, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ .

Школьник принес пиво и рецептурные лекарства прямо в учебное заведение в Раменках. Вместе с одноклассниками принял таблетки и запил алкоголем. Детям стало плохо, их госпитализировали.

Директор школы Ольга Дмитриева подчеркнула, что на странное состояние учащихся 10 класса обратил внимание классный руководитель.

«Сегодня на шестом уроке классный руководитель <… > вывел их из кабинета и вызвал скорую помощь», — подчеркнула она.

Школа после случившегося начала расследование и передала информацию о ЧП в правоохранительные органы. Проверку организовала Никулинская межрайонная прокуратура.

«Подросткам оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На этой неделе московская семья попала в больницу из-за домашних солений. Консервы стали причиной заражения ботулизмом.