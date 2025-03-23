Пять машин столкнулись возле аэропорта Внуково на Киевском шоссе

Крупное ДТП произошло на 32-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Марушинское, возле аэропорта Внуково. На место аварии прилетел вертолет МЧС, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, пострадали три человека. Никого из пассажиров и водителей не заблокировало. Всего в аварию попали пять автомобилей.

«Огораживаем место ДТП», — отметил собеседник 360.ru.

Из-за столкновения перекрыли две полосы, движение транспорта осуществляется по двум свободным. Видеозапись с места ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

Ранее смертельная автомобильная авария произошла в Туле. Ее жертвой стала женщина-водитель. В ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Самому младшему из них три года.

Столкновение автомобилей возникло на федеральной трассе М-2. Всего в ДТП попали четыре легковушки. Один из пострадавших оказался заблокирован в салоне из-за смятого кузова. Всех раненых отвезли в больницы, обстоятельства столкновения устанавливаются.

UPD: Вертолет доставил одного из пострадавших в ГКБ №36.