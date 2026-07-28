Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы, пострадал ребенок

В Москве в районе Печатники рядом со станцией метро «Текстильщики» произошло массовое ДТП, есть пострадавший. Об этом сообщил источник 360.ru.

По неуточненной информации, столкнулись Hyundai, Lada, Peugeot, HAVAL и Kia. Один из автомобилей — такси, внутри находились два пассажира. По предварительным данным, пострадал ребенок, его отправили в Филатовскую больницу.

Ранее авария с участием иномарки и грузовика случилась в Новой Москве в районе Воронова. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Столкнувшиеся машины загорелись. В итоге два человека в легковом авто погибли. На место прибыли сотрудники оперативных служб.