Два человека погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком в Новой Москве

В Новой Москве произошло столкновение автомобиля BMW с грузовиком в районе Воронова. В результате ДТП погибли два человека, сообщила Госавтоинспекция Москвы в «Максе» .

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Столкнувшиеся автомобили загорелись.

«В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Москвы сообщила в «Максе», что взяла на контроль установление ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, в котором погибли два человека.

Источник 360.ru в экстренных службах сообщил, что фура перевозила вафли. Иномарка вошла в лоб и по касательной задела мотоцикл.

Ранее в Пензенской области столкнулись два автомобиля Lada Granta, погибли пассажиры одной из них — двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет.