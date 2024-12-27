Пять грузовиков и трактор устроили замес на дороге в Кировской области

МВД: в Кировской области при столкновении грузовиков и трактора погиб человек

В Кировской области столкнулись пять грузовиков и трактор. В МВД региона сообщили об одном погибшем.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено», — уточнили в ведомстве.

ДТП случилось в пятницу в 10.10 по московскому времени на 522-м километре федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Котельническом районе. По предварительным данным, есть одна жертва и четверо пострадавших.

В МВД проводят проверку после аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водитель грузовика ЗИЛ ранее сегодня насмерть сбил подростка на пешеходном переходе в Челябинской области. Это произошло в поселке Айском. Юноша переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил 65-летний автомобилист.