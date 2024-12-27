Подросток скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Челябинской области

Водитель грузовика ЗИЛ насмерть сбил 16-летнего ребенка на пешеходном переходе в Челябинской области. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей управления региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, ДТП случилось утром 27 декабря в поселке Айском, расположенном в Златоустовском городском округе. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил 65-летний автомобилист.
Пострадавший получил тяжелые повреждения и скончался в больнице. Обстоятельства аварии уточняются.
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