Пять электровелосипедов сгорели из-за удара молнии на севере Москвы

В Дмитровском районе Москвы днем 17 июля произошел пожар на штрафстоянке с электросамокатами и электровелосипедами. Об этом сообщил источник 360.ru.
Возгорание началось на Вагоноремонтной улице в 12:32 по московскому времени. По предварительной информации, его причиной послужил удар молнии.
Огонь распространился на площади в два квадратных метра. Сотрудники стоянки сумели потушить его самостоятельно с помощью огнетушителей до прибытия спасателей. Но ущерба избежать не удалось — пять электровелосипедов сгорели.
Ранее стало известно, что в Ногинске после удара молнии загорелся частный дом. Пламя охватило практически все строение.
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