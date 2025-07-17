Пять электровелосипедов сгорели из-за удара молнии на севере Москвы

В Дмитровском районе Москвы днем 17 июля произошел пожар на штрафстоянке с электросамокатами и электровелосипедами. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание началось на Вагоноремонтной улице в 12:32 по московскому времени. По предварительной информации, его причиной послужил удар молнии.

Огонь распространился на площади в два квадратных метра. Сотрудники стоянки сумели потушить его самостоятельно с помощью огнетушителей до прибытия спасателей. Но ущерба избежать не удалось — пять электровелосипедов сгорели.

Ранее стало известно, что в Ногинске после удара молнии загорелся частный дом. Пламя охватило практически все строение.