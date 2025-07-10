Пассажир легковушки погиб при столкновении с самосвалом на КАД

Один человек стал жертвой ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла в ночь на среду, 9 июля, на 57-м километре Кольцевой автодороги (КАД). Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался в стоящий самосвал SHACMAN, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате шофера легковушки и его 18-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте около 30 лет, который также находился в салоне иномарки, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Полиция установила, что водитель Chevrolet является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По факту ДТП проводится проверка.