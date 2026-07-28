Пять человек застряли на колесе обозрения в Ярославской области

В Рыбинске пожарные спасли пять человек после остановки колеса обозрения в Волжском парке. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области.

Во время остановки колеса обозрения в верхних кабинках находились люди. Электрики парка попытались запустить механизм колеса до прибытия пожарных, но безуспешно. Прибывшие сотрудники МЧС спускали людей с высоты с помощью автолестницы с люлькой. Для спасения людей задействовали 13 сотрудников и шесть единиц техники.

«Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина», — уточнили в МЧС.

Огнеборцы также спасли семью из четырех человек, включая семилетнего мальчика и 10-летнюю девочку. Они застряли на высоте 35 метров.

Ранее в Калуге остановилось колесо обозрения из-за внезапного отключения электричества. Людей эвакуировали.