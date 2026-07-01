Люди застряли на калужском колесе обозрения в сильную жару

Застрявших в Калуге на колесе обозрения людей сняли на видео

Колесо обозрения остановилось из-за внезапного отключения электричества в Центральном парке Калуги. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Многие оказались заблокированы в кабинках на большой высоте. По информации телеграм-канала Baza, отключение электричества затронуло весь район около «Калуга-Парка». Сейчас в городе стоит жара до +30 градусов.

Издание «Калужские новости» добавило, что сотрудники парка практически вручную крутили многотонное колесо, чтобы помочь спустить заблокированных людей на землю. В душной кабинке на большой высоте остались два отдыхающих, в том числе ребенок. Развлекательный объект находится без электричества более получаса, причина отключения пока неизвестна.

Ранее с остановившегося 35-метрового колеса обозрения в микрорайоне Спутник под Пензой спасли шесть человек.