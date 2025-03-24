Пять человек пострадали в ДТП в Лианозове. Одну из машин разорвало
Пять человек пострадали в ДТП в Лианозове перед заправкой
Крупная авария произошла днем 24 марта на 84-м километре МКАД в районе Лианозово на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительной информации, столкнулись три машины: КамАЗ, принадлежащий ГБУ «Автодороги», и два легковых авто, в том числе автомобиль каршеринга. Авария произошла перед АЗС.
Пострадали пять человек, из которых трое находятся в очень тяжелом состоянии. Четверых увезли на скорой, одного пострадавшего госпитализировали вертолетом санавиации.
«Один автомобиль разорвало. На месте аварии перекрыты три полосы из пяти», — рассказал источник 360.ru.
Ранее пять машин столкнулись возле аэропорта Внуково на Киевском шоссе. Пострадали три человека.