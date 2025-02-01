Пять человек пострадали в ДТП на тульской трассе

Два легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Туле. В больницу с травмами доставили пять человек, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате ДТП одного из водителей зажало в салоне. Спасатели провели операцию по деблокировке пострадавшего и передали его медикам.

В общей сложности в аварии пострадали пять человек, среди которых 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

На месте происшествия работали восемь специалистов МЧС и две единицы спецтехники. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Омске трех детей доставили в больницу после аварии участием автобуса и легкового автомобиля. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с ПАЗ. В автобусе пассажиров не было.