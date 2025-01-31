Трое детей пострадали в ДТП на улице Амурской в Омске

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло накануне в Центральном округе Омска. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением на перекрестке улиц 21-й Амурской и Завертяева, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ.

В результате аварии пострадали трое детей, которые находились в легковом автомобиле. Сообщается, в автобусе пассажиров не было.