Трое детей пострадали в ДТП на улице Амурской в Омске
ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло накануне в Центральном округе Омска. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
Установлено, что водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением на перекрестке улиц 21-й Амурской и Завертяева, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ.
В результате аварии пострадали трое детей, которые находились в легковом автомобиле. Сообщается, в автобусе пассажиров не было.
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