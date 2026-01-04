Пять человек пострадали при взрыве газа в Чечне

Днем в воскресенье, 4 января, в городе Шали в Чечне произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

При ЧП в частном жилом доме, по предварительной информации, пострадали пять человек.

«Трех взрослых и двух детей доставили в больницы Грозного», — сказал собеседник телеканала.

Детали случившегося устанавливаются. Официально эти данные пока не подтверждали.

Ранее стало известно, что трех пострадавших госпитализировали после взрыва газа в четырехэтажном доме в Первоуральске в Свердловской области. Причиной ЧП послужило нарушение техники безопасности, допущенное при эксплуатации газового оборудования.