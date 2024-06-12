Пять человек пострадали при столкновении двух элитных иномарок в Москве

Источник 360.ru: в Москве столкнулись Porsche и Lexus, 5 человек пострадали

Две элитные иномарки Porsche Cayenne и Lexus столкнулись на Теплом Стане на юго-западе Москвы. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники ДПС и Центроспаса. Источник сообщил, что пятерых пострадавших госпитализировали. Их доставили в больницу Коммунарки и еще два медучреждения Москвы.

На Волгоградском проспекте в Москве ранее произошла авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек. Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк, из-под грузовика разлилось топливо. Одну полосу движения перекрыли.