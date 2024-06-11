Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве из-за открытого люка

Фото: Freepik

Авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек произошла на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось рядом со станцией метро «Текстильщики». Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк. После случившегося из-под грузовика, наполненного продуктами, разлилось топливо. На место ЧП прибыли сотрудники ДПС.

Одну полосу движения по Волгоградскому проспекту перекрыли. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Люблинской улице в Москве произошла авария с участием полицейской машины. В результате происшествия пострадали два человека, которых перевозили в автозаке.

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