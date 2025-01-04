Очевидец падения машины в Москву-реку: будто бы намеренно туда выехала

Водитель рухнувшей 4 января машины в Москву-реку мог совершить этот поступок намеренно. Об этом 360.ru сообщил очевидец Владислав.

По его словам, водитель автомобиля перед ударом об ограждение на Лужнецкой набережной будто бы намеренно пропускал другие машины и выбрал не бетонную конструкцию, а более слабые решетки.

«Мое мнение как очевидца — это было намеренное погружение в воду. Посмотрим, что скажут криминалисты. В машине будто нажали газ, и выехали намеренно. Она пропускала другие автомобили на перекрестке, потом прибавила ход и врезалась», — сказал Владислав.

Очевидец добавил, что спасатели, по предварительным данным, извлекли из затонувшей машины тела двух человек — мужчины и женщины. Экстренные службы пытались вскрыть автомобиль сразу после погружения в воду, но сделать это не получилось.

Ранее момент падения автомобиля в Москву-реку показали на видео.