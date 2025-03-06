Пять человек погибли в страшном ДТП с автобусами в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Новооскольском округе произошло ДТП, погибли 5 человек

В Белгородской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда — большая авария. Минимум пять погибших, много пострадавших», — сообщил губернатор в своем видеообращении.

По словам главы региона, ДТП произошло в Новооскольском округе. Гладков срочно отправился на место ЧП вместе с начальником главного управления регионального МЧС Сергеем Потаповым.

Губернатор также пообещал рассказать более подробную информацию, когда прибудет на место происшествия.

По данным местных Telegram-каналов, в ДТП пострадал автобус компании «Мираторг», который перевозил сотрудников предприятия. При этом по неподтвержденной информации, в результате автокатастрофы погибли шесть человек и еще четверо получили ранения.

Ранее в Керчи произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.