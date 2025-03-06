Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Керчи. Один человек погиб

Один человек погиб при столкновении скорой с микроавтобусом в Керчи

Автомобиль скорой помощи в Керчи врезался сначала в микроавтобус, а потом в фонарный столб. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления внутренних дел.

При столкновении один человек погиб, трое получили травмы. На месте работают сотрудники ГАИ. Из-за чего произошло столкновение и кто в нем виноват, пока неизвестно.

Ранее в Оренбурге ребенок родился в перевернувшемся автомобиле скорой помощи, который вез его маму в роддом, но столкнулся с другой машиной, не уступившей ему дорогу. С матерью и дочерью все в порядке, их уже выписали домой.