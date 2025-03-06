Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Керчи. Один человек погиб

Автомобиль скорой помощи в Керчи врезался сначала в микроавтобус, а потом в фонарный столб. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления внутренних дел.
При столкновении один человек погиб, трое получили травмы. На месте работают сотрудники ГАИ. Из-за чего произошло столкновение и кто в нем виноват, пока неизвестно.
Ранее в Оренбурге ребенок родился в перевернувшемся автомобиле скорой помощи, который вез его маму в роддом, но столкнулся с другой машиной, не уступившей ему дорогу. С матерью и дочерью все в порядке, их уже выписали домой.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте