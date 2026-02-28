Пять человек погибли при пожаре в Тульской области

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Тульской области

В результате пожара в жилом доме в Плавском районе Тульской области погибли пять человек, их личности устанавливают. Следственный комитет завел уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК добавили, что следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Возгорание произошло на площади 48 квадратных метров. Причина пожара выясняется. К тушению привлекали шесть человек и две единицы техники.

В пятницу, 27 февраля, мужчина и 10-летний ребенок выпрыгнули из окна при пожаре в городском округе Дмитров, они травм не получили.

Прибывшие на место спасатели установили, что вспыхнули квартира на втором этаже и кровля по площади здания. Третьего пострадавшего с ожогами отвезли в больницу.