Мужчина и ребенок выпрыгнули из окна при пожаре в Икше
При пожаре в поселке Икша в городском округе Дмитров мужчина и 10-летний ребенок выпрыгнули из окна, чтобы спастись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.
Огонь охватил двухэтажный жилой дом на улице Рабочей. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелись квартира на втором этаже и кровля по всей площади здания.
«Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, в горящей квартире никого не было. Также там обрушились перегородки. Пожар локализовали на площади 560 квадратных метров, 26 жильцов эвакуировали, четырех человек спасли. Жителей разместили в ПВР в Икшинской средней общеобразовательной школе.
К тушению огня привлекли 44 человека и 15 единиц техники, также — от МЧС России — шесть единиц техники и 19 спасателей.
Ранее пожар случился в многоэтажке на севере Москвы. Загорелась квартира на 21-м этаже. Пострадавшая попала в больницу.