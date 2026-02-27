Мужчина и ребенок выпрыгнули из окна при пожаре в Икше

При пожаре в поселке Икша в городском округе Дмитров мужчина и 10-летний ребенок выпрыгнули из окна, чтобы спастись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Огонь охватил двухэтажный жилой дом на улице Рабочей. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелись квартира на втором этаже и кровля по всей площади здания.

«Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.