Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области

Четыре взрослых и ребенок погибли в аварии в Рязанской области

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области, погибли пять человек, среди них — ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около 22:30 6 июля на 331-м километре трассы в Ряжском районе в аварию попали легковые автомобили Lada и Chevrolet Niva.

«Погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний в возрасте девяти лет», — заявили в ведомстве.

В МВД также добавили, что 15-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Полиция начала проверку, правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ночью 7 июля авария двух легковушек со смертельным исходом произошла в Воронежской области. Жертвами стали пять человек, пятилетняя девочка получила травмы, с ней работают врачи.