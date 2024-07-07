Пять человек погибли при ДТП в Воронежской области

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя легковыми автомобилями в Воронежской области. Пятилетняя девочка получила травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла примерно в 19:15 по московскому времени в Калачевском районе на 28-м километре автодороги «Калач — Новая Криуша — Скрипниково».

По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После этого одна из машин загорелась.

Водитель и два пассажира сгоревшего автомобиля погибли на месте ДТП. Также в МВД подтвердили гибель водителя и пассажира ВАЗ-2110. Пострадавшего ребенка отправили в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители. Причины произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Ранее авария с участием трех отечественных автомобилей в Башкирии унесла жизни двух женщин.