Пять человек погибли при столкновении «Жигулей» с иномаркой под Новосибирском

Пять человек погибли и трое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавших удалось вытащить из искореженных машин и передать медикам.

В пресс-службе новосибирского главка полиции уточнили, что столкновение произошло около 12:00 по местному времени (08:00 по московскому) на шестом километре автодороги. Столкнулись автомобили «Жигули» и «Мазда». Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП, чтобы установить его причины.

Накануне в Ленинградской области междугородний автобус столкнулся с самосвалом, занятым на уборке снега. Два человека погибли, 13 пострадали. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.