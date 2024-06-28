Три человека погибли в пожаре в общежитии в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело

В Краснодарском крае следствие завело уголовное дело после гибели трех человек в пожаре в общежитии. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Случай произошел в четверг утром, 27 июня, в городе Белореченске. На улице Интернациональной загорелась одна из комнат общежития кооперативного техникума. Во время тушения пожара спасатели обнаружили три трупа: погибли 18-летняя девушка, 32-летняя женщина и 61-летний мужчина.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.