Мать двоих детей погибла в результате лобовой аварии в Башкирии

Авария с участием трех отечественных авто произошла накануне на трассе вблизи деревни Явгильдино в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГАИ республики.

Жительница Челябинска за рублем LADA выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с еще одной LADA. Сразу после столкновения во вторую машину въехал ВАЗ.

На месте ДТП погибли жительница Челябинской области и 35-летняя женщина из Уфы, управлявшая вторым отечественным авто. В машине с уфимкой находились ее дети — 18-летняя дочь и 14-летний сын.