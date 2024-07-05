Мать двоих детей погибла в результате лобовой аварии в Башкирии
Авария с участием трех отечественных авто произошла накануне на трассе вблизи деревни Явгильдино в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на ГАИ республики.
Жительница Челябинска за рублем LADA выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с еще одной LADA. Сразу после столкновения во вторую машину въехал ВАЗ.
На месте ДТП погибли жительница Челябинской области и 35-летняя женщина из Уфы, управлявшая вторым отечественным авто. В машине с уфимкой находились ее дети — 18-летняя дочь и 14-летний сын.
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